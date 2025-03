Tesori architettonici. Casinò e chiesa aperte per le "Giornate del Fai"

Le Giornate ’fai’ di primavera 2025 in Media Valle avranno come protagonisti il casinò municipale di Bagni di Lucca e la chiesa di San Cassiano di Controne. Il programma è stato presentato in conferenza stampa dai rappresentanti del neo gruppo fai della Media Valle Agnese Benedetti, coordinatrice, Francesca Buonamici e Pietro Puccini insieme al sindaco Paolo Michelini. Le giornate avranno luogo sabato 23 e domenica 24 marzo dal mattino alle 10 fino alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 17,30, anche per celebrare il 50° anniversario del fai nazionale (Fondo Ambiente Italia), proprio con l’apertura di quei ’luoghi del cuore’, amati e segnalati dai cittadini, che hanno beneficiato in questi anni di un contributo diretto dal fai oppure sono in fase di votazione al 12° censimento, tuttora in corso. Le giornate che mobilizzano migliaia di volontari in tutta Italia, mirano alla raccolta pubblica di fondi destinati al mantenimento e alla conservazione del patrimonio del fai.

"Già protagonista delle giornate fai di primavera 2023 e candidato alla campagna Luoghi del Cuore 2024-2026, nella quale ha già ottenuto circa 4.000 voti (primo in Toscana), - ha detto Agnese Benedetti - il casinò municipale di Bagni di Lucca, capolavoro di architettura e scrigno di preziosi tesori, apre nuovamente le sue porte ai visitatori. "Si tratta - prosegue - di un luogo unico nel suo genere, che conserva la memoria del glorioso passato della cittadina termale. Di rilevanza storica anche la chiesa di San Cassiano, con l’annesso museo del cavaliere, in stile preromanico, la prima storicamente documentata in Val di Lima".

Pietro Puccini ha sottolineato il coinvolgimento alle giornate di 40 volontari, donne e uomini, fra cui tanti giovani, che collaboreranno alle visite guidate.

Francesca Buonamici ha evidenziato la collaborazione fattiva con le associazioni locali, fra cui la croce rossa, che avrà funzione di assistenza e controllo della sicurezz,a e con le insegnanti e gli alunni della scuola primaria. Il sindaco Michelini ha commentato: "La scelta dei luoghi da visitare è quanto mai azzeccata, per la loro storia e le opere d’arte che racchiudono. Il casinò lo ritengo il gioiello principe dei Bagni di Lucca. Come Comune abbiamo approntato un progetto di restauro su cui richiedere finanziamenti Grazie ai ragazzi del Fai per il loro impegno." Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Web del FAI www.fondoambiente.it o scrivere all’indirizzo email [email protected].

Marco Nicoli