Territorio in mostra alla Bit a Milano

La vetrina per eccellenza per promuovere le proprie tipicità. La Piana di Lucca con le sue numerose ed eccezionali bellezze e le sue principali manifestazioni di richiamo sarà presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio. Lunedì prossimo, nello spazio presentazioni messo a disposizione degli ambiti da Toscana Promozione Turistica, a presentare l’ambito territoriale della Piana, (Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Villa Basilica) sarà l’assessore al turismo del Comune di Capannori, Lucia Micheli. In particolare sarà illustrato il calendario unico degli eventi 2024. Alla presentazione parteciperanno anche l’associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia e FISAR che offriranno una degustazione di vini.

M.S.