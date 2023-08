Termometro in risalita Previsti anche 40 gradi

Stiamo vivendo un mese double face. Nel centro storico di Lucca la prima decade ha registrato una temperatura media di appena 23,1 gradi, mentre la seconda decade sta registrando una temperatura media di 27,2 gradi, che sicuramente è destinata a salire con le registrazioni di oggi e di domani. Ricordiamo che la temperatura media del mese di agosto a Lucca è di 24,2 gradi C, leggermente inferiore ai 24,4 gradi che rappresentano la media di luglio. Comunque siamo ancora lontani dal primato dell’agosto 2003 che raggiunse una media di ben 28 gradi, così come siamo sempre più lontani dal primato dell’agosto più fresco che a Lucca risale al 1954 con una media di appena 21,4.

D’altra parte è vero che appartengono proprio al mese di agosto le più alte temperature massime a cominciare dai 40,2 gradi del 5 agosto 2003, primato per la città di Lucca; oppure i 40 gradi del 22 agosto 2011, i 39,5 gradi del 21 agosto 2009, i 39,3 gradi del 19 agosto 2012. Altrettanto vero che la temperatura del centro storico di Lucca non è la più alta della Lucchesia, che registra punte ben superiori anche di 3-5 gradi C sul Monte Pisano nord, con la stazione di registrazione che si trova a nord-est di Vorno.

Le previsioni meteo avevano indicato già da qualche giorno il trend in risalita delle temperature dopo la decade “fresca” di inizio mese. Un trend che appare destinato a proseguire per altri giorni, probabilmente fino a metà della prossima settimana con temperature massime che potrebbero raggiungere i valori più alti di questa estate. Quella di ieri, con una massima di 36,2 gradi alle ore 14,45-15 è stata la sesta giornata di agosto con temperatura massima di 34 o più gradi e la diciannovesima “rovente” di questa estate, che finora ha registrato una massima di 37 gradi che risale al 9 luglio scorso. Per la cronaca la giornata di ieri è stata, finora, la più calda del mese di agosto. Le previsioni indicano addirittura punte di 39-40 gradi e afa fino a mercoledì.

Temperature massime inferiori, anche di 15 o 20 gradi C, si registrano nelle località montane della Garfagnana oppure nelle località di mare che generalmente registrano un paio di gradi in meno rispetto al valore del centro cittadino. Comunque l’estate 2023 non sembra destinata ad entrare nella classifica delle più calde, sia per temperatura massima registrata come per numero di giorni roventi, quelli con temperatura di 34 o più gradi C. Il giugno scorso si è chiuso con una media di 23,4 gradi, attestandosi al decimo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2003 con 25,7 gradi e chiusa dal 1989 con una media di appena 18,4 gradi C. Luglio si è chiuso con una media di 26,3 gradi C, attestandosi all’ottavo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2015 con una media di 27,3 gradi e chiusa dal 1980 con una media di appena 21 gradi.

Paolo Mandoli