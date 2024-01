Tenta il suicidio. Salvato dai Carabinieri

Ha chiamato il 112 forse come ultima e disperata ricerca di qualcuno con cui dialogare prima di farla finita. Un uomo sui 50 anni, infatti, piangendo, ha dichiarato al telefono di volersi uccidere, senza fornire il motivo di questa decisione estrema, indicandone però la macabra modalità: impiccagione. L’operatore dei Carabinieri che ha risposto, ha capito subito la drammaticità della situazione: è riuscito a farlo parlare, a calmarlo, a farsi raccontare dove si trovava in quel momento (sulla via Romana nei pressi di Lucca), ha disposto l’invio di una pattuglia che lo ha rintracciato, invitandolo a desistere. Ma lui non si è convinto e ha cercato davvero di impiccarsi ad un albero.

Deve la vita ai militari dell’Arma i quali, con azione coordinata, hanno evitato una tragedia: arrivati sul posto grazie alle indicazioni sulla sua posizione raccolte dall’operatore nella telefonata di sei minuti intercorsa con il cinquantaquattrenne, lo hanno salvato. Dopo circa sei minuti, l’uomo ha interrotto improvvisamente la conversazione, ma nel frattempo la Centrale Operativa dei Carabinieri ha inviato in zona un equipaggio della stazione di San Concordio, che dopo avere perlustrato minuziosamente l’area, ha individuato l’uomo all’interno del giardino di una abitazione, impiccato ad un albero. I carabinieri prontamente hanno reciso il laccio al collo dell’uomo, che era privo di sensi e cianotico in volto, poi hanno provato a rianimarlo fino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale San Luca di Lucca.

