Tenta di rubare all’Esselunga. Espulso marocchino irregolare

E’ entrato all’Esselunga di via di Tempagnano e ha tentato di rubare circa 250 euro di materiale elettronico. E’ stato visto e quando è arrivata la polizia è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso della refurtiva. Condotto in ufficio per l’identificazione è risultato essere un marocchino di 34 anni, già conosciuto per altri reati predatori e contro la persona, ed è stato denunciato in stato di libertà per furto. Messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, è emerso che era privo di permesso di soggiorno, per cui è stato espulso con decreto del Prefetto e accompagnamento, su ordine del Questore, al Cpr di Gorizia.