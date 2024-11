Tempo di feste, si accendono le luci. Eventi e iniziative: torna la magia

Torna la manifestazione “Altopascio è Natale 2024”, il cartellone che animerà per l’intero periodo delle feste la cittadina del Tau. A partire da oggi alle 17, in piazza della Magione prende il via l’accensione delle luci e delle installazioni luminose ad Altopascio e nelle sue frazioni, un momento rivolto alla cittadinanza. Domani alle 14.30, invece, nello Spazio Feste di Spianate, sarà inaugurato il Rifugio Incantato di Babbo Natale, a cura di Fratres Spianate, aperto nei fine settimana di dicembre dalle 15 alle 19.

Domenica 8 dicembre, la festa prosegue in via Cavour con il brindisi degli Auguri alle 16, mentre alle 17 avverrà l’accensione della Cometa, a cura del CCN Altopascio. Sempre l’8 dicembre, alla Pasticceria Montanelli, si presenta il libro di Fabio Nocchi “Quasi tutto ciò che vuoi”, momento che sarà allietato da una degustazione di panettoni artigianali. Venerdì 13, alle 21 al Teatro Cinema “G. Puccini”, si terrà la Cartoon School, curata da AVIS Altopascio e IC Altopascio.

Ma non finisce qui. Sono in programma anche attività per i più piccoli, come le “Letture sotto l’albero” e le “Christmas Stories and Games”, organizzate dai “Volontari Nati per Leggere” alla Biblioteca Comunale il 13 e 14 dicembre. Sabato 14, alle 20.30 allo Spazio Feste di Spianate, si terrà la Cena con Babbo Natale, mentre in piazza Ospitalieri il musical “Quasi Natale”, a cura di “Area Live 23”; e ancora Necci e altre dolcezze, organizzato dalla Misericordia di Altopascio e dagli InsuperAbili e, dalle 15 alle 19 alla Mediateca Comunale, “Vivi la Radio”, a cura di AVIS Altopascio.

Il programma è molto fitto e prosegue lunedì 16 dicembre e sarà dedicato alle scuole con una merenda promossa da AVIS Altopascio, Conad e NT Food. Giovedì 19 dicembre, il Teatro Puccini ospiterà “La valigia”, con Giuseppe Battiston (ore 21.15). Il 20 dicembre si terrà il Secret Santa allo Spazio Giovani, e domenica 22 la prima Marcia dei Babbi Natale, dalle 8 allo Spazio Feste Spianate, seguita dalla “Favolosa Slitta di Babbo Natale” alle 16.30. Lunedì 23 e martedì 24, Babbo Natale percorrerà via Cavour sulla sua slitta dalle 15 alle 16, mentre martedì 24, con un trattore, farà il giro delle frazioni.

Ecco il pezzo forte del programma assai atteso: il Capodanno in musica a Spianate il 31 dicembre dalle 20, e il Concerto di Capodanno, il 2 gennaio al Teatro Puccini, con il Corpo Musicale Giuliano Zei. Anno nuovo e ancora feste: il 5 gennaio, piazza San Michele accoglierà la Grande Calza e la Befana, mentre il 6 gennaio il Comitato di Badia Pozzeveri organizzerà “Aspettando insieme la Befana”, seguito dalla “Tombolata” nello Spazio Feste Spianate (ore 21). L’amministrazione comunale fa sapere che fino al 6 gennaio sarà possibile visitare i presepi in piazza della Magione e piazza San Michele e la mostra “Pittoresse” nella Sala Peregrinatio. Non mancherà il mercato del 26 dicembre in via Cavour.

Mau. Guc.