Tavolo permanente Comune e Consorzio. Per tutelare l’ambiente e i corsi d’acqua

Un tavolo permanente per portare avanti collaborazioni e iniziative congiunte per sensibilizzare, monitorare e risolvere i problemi ambientali e dei corsi d’acqua, compreso il Condotto Pubblico. Questa l’idea presentata venerdì 29 settembre a Palazzo Orsetti al primo tavolo di lavoro che ha visto partecipi – oltre al Comune di Lucca – anche il Consorzio 1 Toscana Nord e Sistema Ambiente. L’incontro, al quale hanno partecipato il presidente Ismaele Ridolfi, l’assessore all’ambiente Cristina Consani e la dirigente tecnica di Sistema Ambiente Caterina Susini, è stato organizzato in primo luogo per rispondere alle criticità segnalate dalla cittadinanza. “Apprezziamo la volontà del Comune di collaborare – così il presidente Ismaele Ridolfi –. L’attenzione all’ambiente e ai corsi d’acqua è sempre massima. Anche per il Pubblico Condotto, nell’anno 2023, il Consorzio ha incrementato le risorse destinate alla manutenzione, portando lo stanziamento a quasi 350mila euro, con un aumento di 100mila euro su base annua“. Soddisfatta anche l’assessore Consani: “Come amministrazione abbiamo messo a disposizione anche le professionalità di Sistema Ambiente in supporto del Consorzio“.