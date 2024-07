Taverna dello Scoiattolo . Ferragosto da favola

La tenuta e parco Il Ciocco, organizza "Ferragosto ad alta quota", un appuntamento per degustare un menu sfizioso adatto a tutti presso la Taverna dello Scoiattolo immersi nella natura più incontaminata della tenuta. Appuntamento giovedì 15 agosto a partire dalle 13 in una baita da sogno circondata da castagneti da.

L’evento inizierà con l’aperitivo di benvenuto dello Chef Stefano Vincenti per poi andare avanti con offerte diversificate: uno speciale antipasto con formaggi misti e una selezione di pecorini locali uniti a confetture e selezioni di miele della casa. Per l’antipasto si potrà scegliere anche per una selezione di salumi misti Antica Norcineria, Salumi Villani, Prosciutto Patanegra e Prosciutto Bazzone al coltello tutto accompagnato dalle tradizionali tigelle, focacce leve e focacce rustiche cotte nel forno a legna. Per chi desidera un antipasto estivo e fresco, si troverà anche la panzanella, l’insalata di farro e la torta di patate, mentre per i primi piatti tra le possibilità il risotto cacio e pepe con lime e mentuccia servito nella forma di parmigiano e lasagne alle verdure. Per quanto riguarda i secondi, Taverna dello Scoiattolo impiatterà il ruspantino al forno a legna, mentre dalla griglia, la tagliata di manzo e le costine di maiale con salsicce saranno servite con contorno di patate sotto cenere e cipolle di Tropea. Il pranzo di Ferragosto 2024 non può che concludersi in dolcezza con tante bontà. Ovviamente, non possono mancare i vini abilmente selezionati dal sommelier Lorenzo Ginestri.

Info e prenotazioni: [email protected]; telefono: 338 9302478.