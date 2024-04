Tau Futsal, tante soddisfazioni dalle giovanili. Dopo i campionati adesso tocca ai playoff

Un triennio dorato quello che ha accompagnato le formazioni amaranto, che sono diventate il motore dell’intera società. Basta tener conto che più della metà dell’attuale giovanissima prima squadra, che ha ben figurato e stupito alla sua prima partecipazione nel massimo campionato regionale, è largamente composta da ragazzi che sono cresciuti nel vivaio altopascese.

Un vanto, una responsabilità e una risorsa che ha contraddistinto anche notevoli soddisfazioni, come le 4 finali in 2 anni fra Under 19 e Under 21, il titolo regionale U21 con partecipazione alla fase nazionale e la vittoria della Coppa Toscana U19 solo per citarne alcune. Ma anche i percorsi con le rappresentative toscane, i numerosi premi individuali e collettivi che la società di Via Rosselli ha raccolto in questi anni, le attività con le scuole e l’attività di base e i riconoscimenti con la licenza federale.

Tutti elementi che hanno consentito al Tau Futsal di diventare sempre di più uno dei riferimenti della disciplina in ambito giovanile a livello regionale.

La regular season appena conclusa, ha sancito che due delle tre formazioni (U21 e U19) si siano direttamente qualificate alle semifinali regionali avendo concluso il girone entrambe al secondo posto, più tortuoso il percorso dell’U17 (anche se in continua crescita dall’inizio dell’anno) che non è riuscita per una manciata di punti a garantirsi un posto nella post season.

L’under 19 scenderà in campo questo sabato ed affronterà il Versilia in gara secca. Semifinale che la formazione allenata da Acciaio e Giannetti giocherà fra le mura amiche di Orentano con calcio di inizio previsto alle ore 15.00. Mentre l’Under 21 sarà di scena sempre per una semifinale secca, la settimana successiva con la migliore piazzata nel turno preliminare. In caso di passaggio del turno, entrambe le squadre giocheranno poi le finali regionali nella consueta e bellissima due giorni denominata “Finals” del 20 e 21 Aprile.