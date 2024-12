Tau Calcio, c’è il Piacenza. Rivoluzione per traffico e sosta in zona stadio

Novità e modifiche per parcheggi, sosta, circolazione. La partita di calcio fra Tau Altopascio e Piacenza, valevole per la sedicesima giornata del campionato di serie D girone D, domenica prossima, 15 dicembre alle 14,30, impone misure necessarie per far sì che tutto fili liscio. E’ previsto l’arrivo di tifosi dalla città emiliana, un capoluogo di Provincia, quindi con molti appassionati. E’ stata emanata l’ordinanza numero 180 che modifica la circolazione stradale, individuando aree di parcheggio e percorsi separati per le due tifoserie prima dell’accesso all’impianto. Inoltre, a cura e a spese della società Tau Calcio, sarà previsto un servizio con l’impiego di personale volontario di tipo ausiliario che presiederà parcheggi, vie di accesso e di deflusso per assistenza e corretto instradamento delle tifoserie. Nello specifico: area di parcheggio di piazza Moro, per circa metà della sua estensione, lato Est, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 17 (e comunque fino al termine della gara). La zona sarà riservata al transito e quindi alla sosta dei veicoli della tifoseria ospite. Il pezzo rimanente rimarrà disponibile alla cittadinanza. In via Fratelli Rosselli, nel solo tratto compreso tra l’intersezione con via Casali e l’ingresso allo stadio, divieto di transito e sosta con rimozione forzata 12-17.

Ma.Ste.