Tari, Lucca tra le città più virtuose. Forza Italia: "Merito di Sistema Ambiente"

Lucca, 5 maggio 2024 – Secondo i dati diffusi dalla Uil, Lucca è tra le dieci città più virtuose in Italia per il costo della Tari. Ad annunciarlo con grande soddisfazione è il coordinamento provinciale di Forza Italia: "Grazie all'attività di riorganizzazione ed efficientamento portata avanti da Sistema Ambiente, in stretta sinergia con il Comune, oggi registriamo un risultato di assoluto rilievo. Lucca – prosegue il gruppo - è fra le realtà italiane che maggiormente ha saputo contenere gli aumenti della tariffa che, in virtù degli adeguamenti imposti a livello nazionale, hanno interessato tutti i gestori di igiene urbana”.

"Si tratta di un risultato importante già in termini assoluti, ma il vero valore di tale dato emerge se si considera che il contenimento dei costi, e quindi della tariffa, non è stato ottenuto azzerando gli investimenti. Tutt'altro. Sistema Ambiente, dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, ha infatti portato avanti un'importante campagna di rinnovamento del parco veicoli (sostanziatasi nell'acquisto di decine di mezzi nuovi) e di assunzione di nuovo personale. Così come sono proseguiti senza soluzione di continuità i lavori di messa in sicurezza degli impianti di Nave e di manutenzione delle presse. Alla base di questo rilevante risultato sta l'attività di efficientamento della riscossione portata avanti con rinnovata determinazione dagli Uffici amministrazione recupero crediti dell'azienda, che ha prodotto una riduzione sia del montante totale degli insoluti registrati dalla società, sia (cosa ancora più importante) della percentuale annua di insoluti, ridottosi in appena un anno (2023) di quasi quattro punti percentuali – conclude Forza Italia - Al Cda, agli Uffici e al personale di Sistema Ambiente le congratulazioni e il ringraziamento per il raggiungimento di un traguardo a vantaggio dell'intera comunità".