Targhe di benemerenza a Lunardi e Lemmi

L’Associazione Antiche Ruote -Scuderia Conte Carli di Castelnuovo, presieduta da Maurizio Donati, presidente onorario Mauro Poli, anche quest’anno ha attribuito una targa di benemerenza a due personalità della Garfagnana che si sono distinte nei loro ambiti professionali per la sostenibilità dell’ambiente.

A Loreno Lunardi di Pontecosi di Pieve Fosciana il riconoscimento è stato attribuito "…per lo straordinario impegno, per la promozione e la professionalità profusi nella sostenibilità ambientale e per una produzione eco sostenibile dell’elicriso".

Alla professoressa Enrica Lemmi, docente universitaria a Pisa "…per lo straordinario impegno e la professionalità profusi nella promozione per un turismo sostenibile in un contesto di informazione e programmazione territoriale nazionale e internazionale".

"Il nostro impegno – spiega il presidente Maurizio Donati –, oltre a quello di continuare a promuovere il ricordo storico della prima macchina elettrica costruita in Garfagnana dal conte Giuseppe Carli e dal tecnico Francesco Boggio alla fine dell’800, è quella di riconoscere e sottolineare l’impegno di persone che lavorano nel campo della sostenibilità ambientale. Enrica Lemmi e Loreno Lunardi hanno meritato in pieno questo riconoscimento per la loro attività professionale. Da parte di Lunardi anche per il suo spiccato senso del volontariato nel campo della sostenibilità".

Dino Magistrelli