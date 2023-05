Tampona con l’auto un tir in sosta

Stavano percorrendo via del Cerbaie quando, nelle vicinanze del supermercato Conad, lui (un uomo di 75 anni che era al volante) ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire ed è andato a sbattere contro un tir che era fermo, sul lato della strada. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, ad Altopascio, intorno alle 2.45. A quell’ora è arrivata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Altopascio con medico a bordo e ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia. L’uomo che era al volante è rimasto incolume, mentre la donna che era con lui, di 47 anni, è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per liberarla, infatti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sempre cosciente, è stata portato in codice rosso al pronto soccorso, con un politrauma.