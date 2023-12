Talk aperto su attualità e fotogiornalismo “Perché qualcosa è cambiato nel mondo“

Prosegue l’appuntamento con la fotografia internazionale e con gli incontri curati da Photolux. Nell’ambito della mostra del World Press Photo 2023 (nella foto uno scatto di Alessandro Cinque), che resterà aperta fino al 17 dicembre a Palazzo Ducale, domani sabato 2, alle 10.30 nella casermetta San Regolo si terrà un talk dedicato all’attualità e al fotogiornalismo. Qualcosa è cambiato nel modo di raccontare il mondo che, a sua volta, sta cambiando: Enrico Ratto, giornalista e autore del volume “Visual Journalism. Conflitti, identità, impegno”, insieme a Chiara Ruberti, co-direttrice artistica di Photolux, approfondiranno questioni e trasformazioni legate al mondo del visual journalism partendo dalle 17 interviste attraverso le quali Ratto ha indagato come si raccontano i fatti dell’attualità: guerra, cambiamento climatico, affermazione dell’identità, battaglie per la libertà individuale, migrazioni. E ancora: cosa è cambiato nel mestiere del fotogiornalista? L’editoria è in crisi? Che impatto hanno i social network sul mestiere di fotoreporter? L’incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana.