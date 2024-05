Talani pronto alla sfida elettorale. Caccia al secondo mandato. Presentati i candidati al Consiglio

"Poche chiacchiere e spazio ai fatti e ai risultati". Potrebbe essere questa la frase che meglio descrive la visione essenziale e pragmatica esposta nella linea programmatica amministrativa di Andrea Talani, attuale sindaco di Molazzana che lancia la propria candidatura per il suo secondo mandato. Questo, insieme alla presentazione di lista, simbolo e candidati che parteciperanno alla corsa per le prossime elezioni del rinnovo di giunta e consiglio comunale. Stesso simbolo e denominazione, "SiAmo Molazzana", della scorsa tornata elettorale per un gruppo in parte rinnovato, con una buona presenza di giovani in arrivo, e gli "storici" sempre convintamente al fianco del candidato a primo cittadino.

Andrea Talani, giunto ormai alla fine del suo primo mandato, con un pregresso di altri 5 anni, dal 2014 al 2019, come vicesindaco del Comune della Garfagnana, che conta attualmente circa mille abitanti, dichiara di essere più motivato di sempre nel portare a compimento i tanti progetti in essere e in divenire, nati dalla collaborazione tra enti e che hanno già dato ottimi frutti sotto il profilo della visibilità e dell’attrattività turistica. Tante energie ancora da spendere per il proprio territorio, piccolo, ma dalle potenzialità e bellezze incontestabili, che vanno dai borghi medievali ricchi di storia e di fascino architettonico, alle superbe aree montane, con i suoi sentieri che si diramano nell’area apuana.

"L’elenco dei progetti che stiamo seguendo, tanti dei quali già finanziati, con altri andati in porto - spiega Andrea Talani - sarebbe molto lungo, ma mi voglio limitare a dire che la nostra terra non è stata tanto viva come negli ultimi anni. Opportunità colte, collaborazioni con enti sovracomunali e associazioni locali, una delle nostre grandi ricchezze, hanno contribuito a trasformare in realtà tangibili diversi sogni chiusi nel cassetto. La strada da percorrere continua a essere questa, passo dopo passo, con pervicacia e passione condivisa tra tutti noi e i nostri concittadini".

Sotto, la squadra di "SiAmo Molazzana", composta da 9 elementi, e non dieci come consentirebbe la legge, per una scelta, già attuata in precedenza, di inclusione più ampia possibile nel dopo voto. In corsa con Talani troviamo: Graziano Tardelli 60 anni agricoltore diretto, Lucia Biagioni 34 anni assessore uscente con delega all’Unione Comuni, Deborah Simonini 37 anni ragioniera, Lisa Simonini 24 anni laureanda in economia e commercio, Giuseppe Carli 56 anni cofondatore e presidente Museo Linea Gotica della Garfagnana, Beatrice Bravi 27 anni laureanda in chimica, Francesco Moriconi 22 anni operaio edile, Luca Poli 65 pensionato e Luca Togneri, 26 anni perito chimico.

Fiorella Corti