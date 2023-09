Taglio del nastro a Lucca per “Staff”, agenzia per il lavoro

Taglio del nastro per la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro Staff S.p.A. che ha appena aperto in via di Tiglio, 472. All’inaugurazione erano presenti Michele Borghi, amministratore delegato e presidente della società, il vice sindaco Giovanni Minniti e un’ampia rappresentanza di professionisti, imprenditori locali, responsabili uffici risorse umane di diverse aziende del territorio. “La filiale lucchese è in grado di soddisfare le esigenze nella ricerca di personale di tutte le aziende della Piana, attraverso la somministrazione di lavoro e il servizio di ricerca e selezione – spiegano i gestori –. Questa apertura rappresenta un’importante opportunità per essere ancora più vicini alle esigenze di imprese e lavoratori del territorio, un impegno che abbiamo voluto festeggiare con orgoglio in uno dei giorni più rappresentativi della nostra città“.