“Taglio degli alberi in periodo di nidificazione“

Sul taglio di 15 alberi sulle Mura, deciso dal Comune in quanto a rischio immediato di caduta, intervengono per Europa Verde Lucca, Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano. “Peccato – dicono – che siamo in pieno periodo di nidificazione e ricordiamo che la distruzione dei nidi è reato penale (L. 15792). Piante in parte seccate non impediscono la nidificazione, anzi molte specie come i picchi, che sul monumento sono presenti con 6 specie tra cui alcune tutelate da normative europee, sono proprio l’habitat idoneo per la nidificazione. Un Comune che abbia una minima sensibilità e conoscenza ecologica dovrebbe, in questo periodo, effettuare tagli solo di piante che effettivamente rischino di cadere da un momento all’altro ed eventualmente prevedere il recupero dei nidiacei come si faceva negli anni passati, allertando le associazioni dedicate“. “E per quanto riguarda la sicurezza della cittadinanza, tema che sappiamo essere molto caro all’attuale Amministrazione – continuano Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano – , non abbiamo visto alcuna limitazione al transito dei pedoni in corrispondenza delle suddette piante, misura a dir poco necessaria se ci fosse stato un rischio immediato di caduta per tutte le piante abbattute. Inoltre, con banale nonchalance, una delle zone dei parapetti delle Mura (in corrispondenza dell’Orto Botanico) in cui crescevano spontaneamente delle rarissime specie di orchidee selvatiche, è stata sfalciata“.