Suolo pubblico. Nessun ritocco (per adesso)

Ritocco del suolo pubblico per i pubblici esercizi? No, per ora, ma domani è un altro giorno. La questione del rincaro delle tariffe del suolo pubblico per bar e ristoranti che sta agitando le categorie professionali è stata affrontata dal sindaco durante la conferenza stampa di ieri. "Non è previsto il rincaro nel bilancio che presentiamo – ha spiegato – ma è anche vero che le tariffe sono ferme dal 2018 e noi stiamo investendo tantissimo sul turismo, per questo mi sento di dire che sia una questione che potremo valutare, anche se in quel caso non sarà un aumento indiscriminato, ma semmai mirato". Pardini ha anche specificato che in turismo e cultura il Comune investe il 6-7 per cento del bilancio, una cifra che è un investimento e che comunque molto inferiore a altre voci del bilancio stesso.