Summer nel segno del rap. Stasera Salmo & Noyz

Torna il grande rap italiano al Summer Festival, questa sera alle 21, in piazza Napoleone, dove Salmo & Noyz portano sul palco “Hellraisers“, un evento speciale in cui ripercorreranno i loro successi e presenteranno dal vivo i brani dell’album “CVLT“, realizzazione grafica della parola “cult“, uscito lo scorso 3 novembre a firma di entrambi. Annunciati non meno di 7mila fan. “CVLT“ ha scalato le classifiche e a solo un giorno dall’uscita ha conquistato il primo posto nella classifica album di Apple Music e tutti i brani si sono posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music. “CVLT“ ha superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione.

Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza i due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate più volte. Le prime uscite di questo “Hellraisers tour“ hanno confermato quanto ci si attendeva: uno spettacolo di grande impatto che i fan ricorderanno a lungo.

"Siamo carichi – confermano i due rapper – e “Hellraisers“ sarà l’occasione per ripercorrere i successi delle nostre rispettive carriere e presentare dal vivo per la prima volta i brani di “CVLT“. Tutto il resto sarà una sorpresa, i fan dovranno scoprirlo sottopalco, ma sicuramente faremo il panico, vogliamo che chi viene a vederci si ricordi questi live per tutta la vita. Ogni tour, ogni singolo live porta con sé qualcosa di speciale e lo percepiamo sempre come una sfida. Sarà uno show molto vario e metteremo tutta l’energia sul palco. La contaminazione è sempre stimolante nel mondo live, c’è sempre una grande carica, più forte, soprattutto perché è sul palco che si sente davvero il contatto con chi ci ascolta e c’è quello scambio unico che è la cosa più figa del fare musica".

Per Salmo sarà un ritorno al Summer, dopo la serata aperta nel 2019 dai Maneskin, dopo “X-Factor“ già in ascesa, ma non ancora fenomeno planetario.

Paolo Ceragioli