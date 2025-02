Summer, c’è anche Plant . Cartellone a quota tredici

Nuovo annuncio per il Lucca Summer Festival: il protagonista della data numero tredici sarà Robert Plant, che torna in Italia insieme a Suzi Dian, con il progetto Saving Grace, per un’unica, imperdibile data nel 2025. Il 13 luglio, in piazza Napoleone, Plant guiderà il pubblico in un viaggio musicale intimo e affascinante. Saving Grace è il progetto che vede sul palco Robert Plant (voce), Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).

Nato nel 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli club tra Inghilterra, Galles e Irlanda, Saving Grace ha affascinato il pubblico con un repertorio ispirato alla tradizione folk britannica e americana, agli spiritual e al blues, reinterpretando classici di Doc Watson, Donovan, Moby Grape, Low e altri.

Dopo il successo delle recenti tournée, questa sarà l’unica occasione per il pubblico italiano di vivere dal vivo la magia di Saving Grace nel 2025. A distanza di tre anni dal suo esordio al Summer insieme a Alison Krauss, ancora una volta l’ex-cantante dei Led Zeppelin proporrà un repertorio inusuale, lontano dal rock degli inizi e degli Zeppelin, nel quale spesso inserisce a sorpresa uno o più brani della celebre band in versione “soft“, irriconoscibile ai più. Ma la costante è quella voce che Plant riesce oggi a modulare quasi come un crooner, ma sempre in grado di ritrovare anche gli acuti in qualsiasi momento.

Nonostante le tredici serate già messe in cartellone, il direttore artistico del Summer, Mimmo D’Alessandro, promette a breve altri importanti annunci, dopo aver svelato nei giorni scorsi anche gli ospiti del primo weekend de “La prima estate“, il festival “gemello“, con sede nel parco ex-Bussoladomani a Lido di Camaiore e rivolto in particolare alla musica indipendente.

In attesa di novità, al momento il cast del Summer include Antonello Venditti (28 giugno), Dream Theater (1° luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (special guest Lacuna Coil, 6 luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Riccardo Muti (22 luglio), Alanis Mrissette (23 luglio) e Simple Minds (24 luglio).

Paolo Ceragioli