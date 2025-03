Sul palco i cori scolastici. Sono 14 i gruppi lucchesi

L’Ufficio Scolastico di Lucca, Massa e Carrara annuncia la seconda edizione del festival regionale dei cori scolastici che si terrà il 20 e 21 marzo nella location della Cavallerizza in Piazzale Verdi. Quest’anno, come riportato nella nota del Direttore Generale dell’Usr Toscana, si evidenzia una significativa adesione da parte delle realtà della Toscana, che attesta il crescente interesse delle scuole stesse per le iniziative ricadenti nel Progetto regionale Toscana Musica.

Hanno aderito, infatti, 120 scuole di ogni ordine e grado per un totale di 5.238 studenti partecipanti. Nello specifico l’adesione delle scuole di Lucca e Provincia è stata di 14 istituti scolastici ed il programma prevede l’esibizione dei seguenti cori nelle due giornate della rassegna. Quest’anno in particolare sarà ospite della manifestazione il baritono lucchese di fama internazionale Massimo Cavalletti, per un incontro con gli studenti.

L’idea è nata dallo spettacolo “La Tosca”, andato in scena al Teatro del Giglio Giacomo Puccini lo scorso novembre, dove alcuni studenti invitati alle prove generali hanno avuto modo di ascoltare l’artista interprete del ruolo di Scarpia.

“Il Comune di Lucca, con l’impegno diretto dell’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, ha permesso la realizzazione dell’evento alla Cavallerizza di piazzale Verdi dimostrando, ancora una volta, la sensibilità e l’impegno nella promozione di attività e progetti dove l’arte e la musica sono riconosciuti come strumenti veicolari dell’apprendimento”- precisa la referente dei progetti nazionali area C, dell’UST, Silvia Granucci.

“La musica, il canto, il teatro – aggiunge l’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata – sono veicoli di cultura, di educazione e di espressione della nostra ricchezza emotiva. Per questo come amministrazione comunale siamo impegnati a sostenere e promuovere progetti e appuntamenti che portano le scuole e gli studenti a contatto con questi universi espressivi. Pochi giorni fa abbiamo presentato il progetto del teatro che da quest’anno approda anche negli asili nido, fra i piccolissimi, oggi siamo lieti di annunciare il ritorno, a Lucca, del festival regionale dei cori scolastici”.