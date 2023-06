Sul baluardo San Paolino il Secondo Memorial Mario Puccetti

E’ stato uno dei fondatori delle Contrade San Paolino e un punto di riferimento per tutta l’associazione, che proprio a lui, a due anni dalla sua scomparsa, dedica l’ultimo appuntamento della due giorni di Lucca Medievale 2023.

Al via oggi il Secondo Memorial Mario Puccetti, torneo di balestra da banco Litab che vedrà sfidarsi i balestrieri delle Contrade San Paolino e della Compagnia Balestrieri di Pisa sul baluardo San Paolino delle mura di Lucca.

Il Memorial Mario Puccetti inizierà con i tiri di prova la mattina alle 10, mentre la competizione vera e propria partirà nel pomeriggio alle 15,30, introdotta dal corteo di musici.

Le gare saranno disputate secondo il regolamento Litab, che prevede una prima gara a squadre in cui 12 tiratori effettueranno il proprio tiro su bersaglio singolo, senza togliere le verrette. Dopo un secondo intermezzo musicale, al via la seconda gara che sarà su corniolo, il bersaglio rialzato su cui tutti i balestrieri partecipanti andranno ad effettuare il proprio tiro. In conclusione, un terzo intermezzo musicale e la proclamazione dei vincitori.

Il Secondo Memorial Mario Puccetti sarà l’evento conclusivo di una manifestazione che ha riscosso grande successo, Lucca Medievale 2023, organizzata dalle Contrade di San Paolino: associazione di rievocazione storica lucchese molto attenta e precisa sui dettagli del periodo storico a cui rivolge l’attenzione. Il festival ha animato Lucca dal 3 al 4 giugno portando sulle mura in tantissimi, fra lucchesi, turisti da tutta la penisola e anche stranieri. Un pubblico di tutte le età che si è lasciato trasportare dalle tante attività proposte dall’organizzazione delle Contrade San Paolino e dai numerosi ospiti.

Maggiori informazioni sulle Contrade San Paolino su www.consanpaolino.org e sulle pagine Facebook (Contrade San Paolino) e Instagram (consanpaolino).