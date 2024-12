Successo senza confini per Tosca: stasera e domenica anche su NoiTv

Un successo che va oltre il triplo sold out, due per l’opera al Teatro del Giglio (venerdì e domenica scorsi) e uno per la diretta al cinema Astra grazie alla disponibilità della famiglia Gialdini. La Tosca portata in scena per il centenario pucciniano è stata “l’evento“. Fedelissima nel proporre lo spartito del Maestro, nelle scene (spettacolari), nei costumi, nella bravura degli interpreti, orchestra e direttore d’orchestra, regia e l’intero staff. Ora questa prestigiosa produzione farà tappa nei Teatri di Pisa e Livorno, poi a Ravenna e oltre. Tornerà a Lucca, sul palco o al cinema? E’ una speranza per quelli che non hanno potuto prendere parte agli spettacoli, ma ancora la risposta non c’è.

Intanto, nodo al fazzoletto, l’opera sarà trasmessa stasera alle 22 su NoiTv e in replica domenica alle 15. L’opera verrà poi trasmessa anche martedì 3 dicembre alle ore 22 e, in replica, domenica alle 15.