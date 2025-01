Successo per lo show “Viva Puccini“ con Beatrice Venezi e Bianca Guaccero

Obiettivo centrato per “Viva Puccini“, la serata-evento con la conduzione di Bianca Guaccero, nata da un’idea di Beatrice Venezi e Angelo Bozzolini, che mercoledì 1° gennaio, in prima serata su Rai 3, ha appassionato 750mila telespettatori con il 5% di share, toccando picchi superiori al milione di telespettatori e al 7% di share.

È quanto sottolinea un comunicato di Viale Mazzini. "Un programma di eccellenza per eleganza, bellezza, originalità, e qualità - commenta il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea -. Grazie al maestro Beatrice Venezi, professionista di grandissimo valore, non solo artistico. Un ringraziamento speciale va anche a Bianca Guaccero, ad Angelo Bozzolini, al Centro di Produzione di Napoli, a Fabrizio Guttuso per l’ottima regia, alla Nuova Orchestra Scarlatti, ad Alessandra D’Ettore per la bellissima scenografia, a Williams Di Liberatore e Francesca Pellegrini per la preziosa supervisione editoriale".

Nella foto Beatrice Venezi e Bianca Guaccero durante la trasmissione.