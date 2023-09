Successo per Gallicano in grande Vince “Bagliori su Verni Trassilico“ "Lavorato per un progetto unico"

Grande soddisfazione per ragazzi della Consulta Giovanile di Gallicano, felici per il successo di partecipazione ottenuto dal concorso fotografico "Gallicano in Grande". Una bella serata per questa terza edizione, curata nei minimi dettagli dai ragazzi, tra i quali Sandra Lunardi, Gabriel Biagioni, Asia Celli, Margherita Paolinelli, Angela Lunardi, Sokaina Elarchi, Arianna Moscardini, Siham Elarchi, Meryem Elarchi, Daniele Cavani, Angelica Bertozzi e Mayar Abdalla, in collaborazione con l’amministrazione comunale a guida David Saisi, presente all’evento di assegnazione dei riconoscimenti agli artisti prescelti. Nella Piazzetta san Giovanni, nel centro storico di Gallicano, completamente rivoluzionata e resa un salotto a cielo aperta dai giovani della Consulta, il vincitore dell’edizione 2023 del Contest Gallicano in Grande è risultato essere Claudio Pasquini con "Bagliori su Verni e Trassilico", anche trionfatore per il "Premio Speciale Stefania Adami" con l’opera"Sera a Trassilico". Il secondo posto se lo è aggiudicato Matteo Lunardi con "Disordine Geografico", mentre il terzo posto è andato a Marco Fraschini con "Clangit ad arma".

"In occasione della Premiazione di "Gallicano in Grande" abbiamo trasformato completamente la Piazzetta San Giovanni cercando di renderla ancora più speciale di quanto già non lo sia - hanno commentato i ragazzi della Consulta Giovanile -. Abbiamo lavorato al progetto per mesi e, ragionando su questo evento, ce lo siamo sempre immaginato come qualcosa che avrebbe dovuto essere particolare e, soprattutto, unico.Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza l’appoggio, la fiducia e il supporto dell’amministrazione comunale e di tanti altri collaboratori senza i quali sarebbe sicuramente mancato qualcosa. Ringraziamo Stefano Battaglia per le fornitura delle presse di fieno, che hanno donato alla piazza quel tocco magico in più, alla Protezione Civile Gallicano, ai Donatori Fratres di Gallicano e ai componenti della giuria; Alice Dini, Marco Venturi, Bruno Cerchi e Stefania Adami, per la disponibilità e l’ottimo lavoro svolto".

Fiorella Corti