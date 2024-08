Successo della sagra. Sold out per tre sere. Via 45mila tordelli

Un successo incredibile della Sagra del Tordello di Sant’Angelo in Campo. In tre giorni, venerdì sabato e domenica scorsi, il tutto esaurito – e si parla di circa 1.200 posti a sedere nell’area dell’ex pista di pattinaggio accanto alla chiesa – si è puntualmente verificato in ogni serata, con tanti che non si arrendevano comunque , pronti anche a gustare l’ambito piatto della tradizione in piedi chiacchierando. Sono stati 45mila i tordelli al ragù serviti, realizzati come sempre grazie alla maestria e dedizione delle signore del paese. Un successo per l’iniziativa del comitato locale a cui non sono voluti mancare il sindaco Pardini e il vice Minniti.