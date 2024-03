Successi e risultati di spicco nell'atletica italiana: le vittorie e i piazzamenti di Daniele Sandroni, Mattia Galliano e altri atleti di talento.

Daniele Sandroni del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha vinto a Tavernelle (Firenze), la ”Maratonina”. con un tempo di tutto rispetto. Buono anche il secondo posto assoluto per Mattia Galliano, al rientro dall’infortunio patito in Coppa Europa, nel Trofeo Conca Verde a Rossana (Cuneo).

Inoltre a Reggio Emilia, nella mezza maratona, quinto assoluto per Carlo Pogliani, dopo quattro anni dalle sua ultima mezza maratona a Verona 2020 e argento con la staffetta Sm35 alla Festa del cross di Cassino con l’ottimo tempo di 1h 08’55’, con l’aggiunta della vittoria di categoria per Ioana Lucaci. A Putignano (Bari), al Campionato italiano Vigili del Fuoco, vittoria di categoria per Michelangelo Fanani. A Prato, al "Trail Val di Bisenzio", buone prove per Mirko Becherini, quarto assoluto e Alessandra Bartolomei sulla distanza di 20 km e per Stefano Guidi e Simone Carlini sulla distanza di 55 km. A Roma, alla "Rome Marathon", bravi Roberto Tognari (tempo 2h54’57’’), Simone Cimboli, Rosa Ana Sequeiros Giraldez e Andrea Meschi. A Lido di Camaiore (Lucca), alla "Lido Run", vittoria di categoria per Alberto Giannoni, terzo posto di categoria per Enrico Piastra e Luciano Bianchi e buone prove per Luca Tomei, Marco Benvenuti Marco Mattei, Giovanni Balloni, Francesco Cassettari, Giampaolo Filauro, Alessandro Gualtieri, Mazzino Martinelli, Ludmillo Dal Lago, Daniel D’Onofrio, Gabriele Battelli, Salvatore Piastra, Massimo Cristofani, Dario Genovesi, Alberto Pezzella e e Gianluca Bertuccelli. A Montale secondo di categoria Mimmo Marino e Flavia Cristianini, terzo per Marco Osimanti e buone prove per Paolo Cogilli e Manuel Tilocca. Secondo posto di categoria per Enrico Manfredini e buone prove per Nicola Cappelli e Maricica Lucaci sulla distanza della mezza maratona, mentre, sulla distanza di 10 km, bravi anche Marco Sagramoni, Zivago Anchesi, Luca Salotti, Fabrizio Santi, Massimo Daddoveri, Gino Cappelli, Simone Bordigoni e Paola Lazzini.

Dino Magistrelli