Su il sipario di Lucca Film Festival . Dove e quando incontrare le star

Riflettori puntati da oggi su Lucca Film Festival 2024. Si inizia subito alla grande. Sul red carpet oggi pomeriggio Chiara Mastroianni e il suo omaggio al padre Marcello nel centenario della nascita. Sarà lei oggi alle 18 a inaugurare la mostra dedicata “All’antidivo di successo“, straordinario interprete di alcuni dei capolavori di Federico Fellini come La dolce vita e 8 e mezzo, allestita a Palazzo Pfanner dove resterà fino al 27 ottobre. La madrina di Lucca Film Festival 2024 alle 17 di oggi incontrerà il pubblico al cinema Astra, moderatore Flavio De Bernardinis, a seguire la proiezione di “Marcello mio“ (biglietti sul sito LFF). L’attrice Chiara Mastroianni alle 21 di stasera sarà di nuovo all’Astra per presentare il film di Monicelli “Casanova’70“. Grande attesa per Ehan Hawke che sarà giovedì alle 21 all’Astra dove riceverà il premio alla carriera (il Golden Panther Award) per poi introdurre l’anteprima italiana del suo primo film da regista “Wildcat“. Venerdì alle 18 in San Francesco il celebre attore terrà una masterclass moderata da Thomas De La Cal e Chiara Nicoletti.

Ancora avanti con la ricca carrellata di ospiti e le occasioni per incontrarli: Il regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader, Leone d’Oro alla carriera nel 2022, giovedì alle 11 all’Astra terrà una masterclass aperta al pubblico con la partecipazione degli studenti di cinema di diverse Università italiane ed il giorno seguente, venerdì alle 21, riceverà il Premio alla Carriera del Festival, a seguire “First reformed – la creazione a rischio“.

Per i fan di Matthew Modine invece l’imperdibile punto di “incontro“ sarà mercoledì prossimo alle 21 all’Astra dove presenterà in anteprima italiana “The Martini short“, commedia esistenziale di Stephen Wallis. A Lucca in questi giorni Lucca Film Festival porta anche il grande Pupi Avati ad illuminare il parterre di Lucca FF. L’attesa in questo caso è breve: il registra e produttore cinematografico sarà domani sera alle 21 all’Astra per ritirare il premio alla carriera e introdurre la proiezione del suo classico “La casa delle finestre che ridono“.

Sarà invece l’attrice Carolina Crescentini (Notte prima degli esami - Oggi, Parlami d’amore, I demoni di San Pietroburgo, Boris, I bastardi di Pizzofalcone) a presiedere la giuria della seconda edizione di LFF for Future, il concorso a cura di Leonardo Galeassi, nato nel 2023 in collaborazione con il Gruppo Sofidel. La giuria si riunirà all’Astra sabato 28 alle 15 e la nota attrice sempre sabato 28 all’Astra, alle 17.30, terrà una masterclass.

Altro ospite d’eccezione è il regista svedese Ruben Östlund, due volte Palma D’Oro a Cannes per The Square e Triangle of Sadness. E’ atteso sabato 28 alle 18 nella sala del Moderno per una masterclass, alle 21 sarà invece all’Astra per ritirare il premio alla carriera “Golden Panther Award“, sarà omaggiato con una retrospettiva dei suoi film. A seguire la proiezione di “The Square“.

Il regista Tonino De Bernardi rititirerà il premio alla carriera martedì alle 21 all’Astra, a seguire presenterà il suo “Antonio/Paolo/atti profani/chéir“, mentre il regista e sceneggiatore Massimo Gaudioso terrà una masterclass domani e l’attore Federico Cesari riceverà il Premio Nuovi Protagonisti e incontra con il pubblico. Un fuori concorso da non perdere lunedì alle 21 all’Astra con il documentario “Mario Tobino per le Antiche Mura“, presentato dalla regista Maria Erica Pacileo e dal produttore Fernando Maraghini.

Laura Sartini