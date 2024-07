"Su asfaltature e marciapiedi avanti così"

“Come gruppo consiliare Forza Italia ci teniamo a ribadire il nostro pieno appoggio agli interventi sul territorio che questa amministrazione ha previsto: sia per quel che riguarda la sicurezza stradale che per la riqualificazione delle periferie e l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Lo sottolineano in una nota Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci, consiglieri comunali di Forza Italia. “Il primo lotto di asfaltature, annunciato in conferenza stampa il 20 giugno 2024, prevede interventi nelle frazioni importantissimi per un totale di più di 5 km in zone del territorio dove da anni non si vedevano provvedimenti. Questa prima serie di asfalti è stata integrata da un lotto aggiuntivo con la copertura di punti critici in via Romana ad Antraccoli e in via di Tempagnano - sottolineano - .

È poi previsto in autunno un secondo lotto di interventi dedicato alle arterie principali del nostro territorio come viale Castracani all’Arancio, viale Europa, via Savonarola e tante altre dove i cittadini richiedevano da tempo l’interessamento del Comune. La via Sarzanese, nel tratto fra la chiesa di Sant’Anna e la rotatoria vicina la Coop, per il momento non sarà inserita in questo lotto, considerati i lavori PNRR in via di conclusione di Geal per la sostituzione delle tubature. Il ripristino completo della struttura dell’arteria sarà fatto ed è già previsto da Geal, dopo qualche mese come prevede la normativa in materia”. Per Di Vito e Ricci tutti questi interventi ben dimostrano la volontà e l’interessamento del sindaco Pardini e dell’assessore Buchignani verso il territorio e di come si sia voluto, con le risorse a disposizione, considerarlo a 360 gradi.