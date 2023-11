Studiare in tutta Europa. Erasmus+ al Piaggia

L’istituto "Carlo Piaggia" di Capannori continua il suo percorso di integrazione europea preparandosi a partecipare al programma Erasmus+, il progetto dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Il programma, che ha ottenuto un finanziamento quasi doppio rispetto al progetto precedente e che punta a coinvolgere più di 10 milioni di persone, è volto ad accompagnare lo sviluppo educativo in chiave europea nelle varie fasi della vita a sostegno di una società più equa, inclusiva e al passo con le trasformazioni moderne. Grazie a Erasmus + è possibile studiare, formarsi, insegnare, svolgere esperienze di lavoro, di volontariato e realizza attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa.

Tutte le scuole, da quelle dell’infanzia fino alle scuole secondarie, possono aderire a Erasmus+ e le opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea non sono poche, gli istituti scolastici possono infatti attivare un progetto di mobilità, permettendo così a studenti e insegnati di spostarsi in altre scuole europee, oppure dare vita a collaborazioni con altri istituti. In particolare, l’istituto "Carlo Piaggia" ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ per i progetti di mobilità per alunni e personale scolastico che potranno essere realizzate fino alla fine del 2027. L’accreditamento è la porta di accesso ai progetti di mobilità internazionale, una volta ottenuto, rimarrà infatti valido fino al 2027. L’ottenimento dell’accreditamento rappresenta un passo decisivo per riprendere il percorso di apertura verso l’Europa che da anni contraddistingue l’istituto "Carlo Piaggia". Come prima attività prevista, le docenti: Laura Fontana, Daniela Gelasi, Sabina Raschioni, della scuola primaria "A.B. Del Fiorentino", e Angela D’Onofrio della scuola secondaria di primo grado "Carlo Piaggia", hanno partecipato a un job-shadowing in Irlanda presso la Portlaoise Educate Together National School per osservare buone pratiche educative riguardanti l’inclusione, la cittadinanza attiva e la digitalizzazione.

Un’esperienza che permetterà all’istituto di condividere i valori fondanti della comunità europea.

Andrea Falaschi