Studenti in campo contro il bullismo

Studenti in prima linea per contrastare il bullismo e il cyber bullismo. Associazioni e scuole si sono riunite ieri per tirare le conclusioni di un progetto che interessato anche gli studenti. In una sala del consiglio comunale gremita, alla presenza dell’assessora alle politiche giovanili Claudia Berti, si è concluso il progetto ‘Bullover’, promosso dal Comune in partenariato con Lucca Creative Hub e in collaborazione con una rete di associazioni del territorio formata da DRK sport ADS, Lucca Creative Hub, Sliders Snowboard Club ASD, ACBS associazione contro bullismo scolastico, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana. Al progetto hanno aderito alcune classi delle scuole medie secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio (Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano, San Leonardo in Treponzio). Gli studenti di ciascun comprensivo hanno illustrato quanto realizzato per contrastare questi fenomeni elaborati in seguito alla partecipazione ad alcuni laboratori tenuti da esperti.

"Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni purtroppo in crescita a livello nazionale, anche a causa di un utilizzo sempre più diffuso degli strumenti digitali ed è quindi importante mettere in campo azioni di sensibilizzazione delle nuove generazioni al fine di prevenirli e contrastarli, così come è stato fatto con il progetto Bullover - spiega l’assessora alle politiche giovanili, Claudia Berti-. Un tema centrale sul quale proseguiremo il nostro impegno. Ringrazio gli Istituti comprensivi e le associazioni coinvolte per la collaborazione".

Al termine dell’incontro a tutti gli studenti che hanno preso parte al progetto è stato consegnato l’attestato di ‘Ambasciatore di Bullover’ .