Striscia la Notizia all’Isi Barga. Caccia alle ricette anti spreco. Presentato il risotto “pro riciclo“

Striscia La Notiza scoperchia a sorpresa il pentolone dell’istituto alberghiero Isi Barga e certifica il formidabile connubio tra gusto, tradizione e sostenibilità. La troupe di Canale 5 la scorsa settimana ha dato vita a un’allegra irruzione nell’istituto superiore dove si sfornano le migliori pietanze e si formano i migliori chef e addetti alla sala. L’inviato Luca Gualtieri, che gira l’Italia in lungo e in largo in cerca di ricette anti-spreco, stavolta ha scelto di fare tappa a Barga dove gli studenti hanno dato pane per i suoi denti con una ricetta vincente: risotto con bucce di cipolla, foglie esterne di cavolo rosso e gambi di porri.

Tutto ciò che normalmente finisce nel cestino è tornato a nuova vita in questo particolare piatto realizzato per l’occasione dagli studenti della terza B Cucina e della terza D Sala guidati dai docenti Daniele Mangiafave e Lara Rafanelli con la preziosa collaborazione dello chef decoratore, maestro di intaglio di frutta e verdura, Claudio Menconi. Menconi, ospite abitudinario di importanti trasmissioni Rai anche per far riscoprire le ricette della terra di Garfagnana, ha dato un fondamentale contributo anche a questo speciale appuntamento dell’Isi Barga con Striscia. Insieme al piatto “anti-spreco” gli studenti hanno proposto un vino del territorio.

“Striscia” ha fatto le riprese nella cucina dell’Isi Barga, con gli studenti alle prese nelle varie fasi della preparazione, e poi con il piatto finito, frutto di ricerca e formazione: il risotto pro riciclo senza rinunciare a gusto e bontà. Gli studenti si sono prodigati nella cura di ogni singolo passaggio per dar vita a una ricetta inedita, sostenibile e anche super economica. Soddisfazione della preside Iolanda Bocci, e di tutto il corpo insegnanti, compresa la professoressa Ilaria Capocchi che cura l’aspetto comunicativo dell’istituto, anche attraverso i social. Non è un caso che nei giorni scorsi sulla pagine Facebook dell’Istituto avesse già annunciato che qualcosa di importante stesse “bollendo in pentola”.

Ebbene il dado è tratto, le attese quasi finite: stasera (sabato) Striscia metterà in onda il servizio per provare, come esprimerà benissimo l’urlo nel gran finale, che “anche all’Istituto Alberghiero di Barga non si butta via mai nulla”.

Laura Sartini