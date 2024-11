Strappa soldi a ragazzini. Ladro beccato sulle Mura

Lucca Comics purtroppo è da sempre, come tutte le manifestazioni dove si registra un grande flusso di persone, una meta prediletta per i malintenzionati. Tanti gli episodi che si registrano nei giorni clou, come scippi, furti e raggiri.

Per fortuna, ogni tanto qualcuno viene beccato e come in questo caso finisce in manette.

E’ il caso di un 26enne, italiano, pregiudicato, residente a Torino e che è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia cittadino per il reato di furto con strappo commesso in danno di due minori.

Il giovane, intorno alle 4 del pomeriggio, era nei pressi di uno stand in Piazza della Casermetta, e, assieme a un complice, avvicinava un gruppo di giovani individui con il pretesto di vendere delle cartoline raffiguranti degli ‘anime’. L’inganno si compieva quando il 26enne e l’altro dichiaravano che il prezzo era ”a offerta libera”, convincendo i due 15enni a prendere in mano il portafogli.

Alché, approfittando della situazione, i due sconosciuti con un gesto brusco e repentino strappavano dai portafogli le banconote presenti, pari a 85euro e si allontanavano ignorando le proteste dei ragazzi, che non potendo fare altro, si dirigevano verso la vicina stazione carabinieri per denunciare il fatto.

Durante il tragitto, però, i due minori incontravano due militari dell’Arma in abiti civili che stavano eseguendo un servizio antiborseggio, ai quali raccontavano l’accaduto, dando una descrizione dei malfattori. I Carabinieri, quindi, intervenivano prontamente e localizzavano i due sospettati sulle Mura, a poca distanza dal luogo dove era stato commesso il furto. Alla vista dei Militari dell’Arma i due soggetti si davano alla fuga, ma uno dei due veniva raggiunto e fermato dai Carabinieri, che lo portavano presso la Caserma del Cortile degli Svizzeri. Sottoposto a perquisizione personale, il 26enne veniva trovato in possesso delle cartoline usate per il raggiro ed i soldi asportati, che venivano prontamente restituiti ai minori, i quali riconoscevano il presunto autore del reato.