"Strade più sicure". Piano di asfaltature al via

Strade più belle e sicure ma soprattutto niente più… "toppe". Al via proprio in questi giorni, anche se il tempo non è di aiuto, la seconda fase di rifacimenti stradali programmata dal Comune che – con un investimento di quasi 3 milioni di euro – come promesso si dedicherà non solo alle strade più note e trafficate ma anche alle vie delle frazioni che, da decenni, necessitano di interventi. Una manutenzione costante e programmata e non più "straordinaria" che entro l’anno vedrà rinnovate ben 65 strade: le prime ad essere interessate dai cantieri saranno via Salicchi, via Consani, via Romana, via Lucio Papa III, via Aldo Muston e Piazza della Cittadella in centro storico. Prima di Natale, sarà terminato anche l’intervento di rifacimento delle pietre in via della Zecca.

A presentare i lotti dei lavori ieri a Palazzo Orsetti il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, i tecnici dell’ufficio strade del Comune e i rappresentanti delle tre ditte, tutte lucchesi, che si sono aggiudicate i lavori: la ditta Del Debbio, la ditta Giannini Giusto e la ditta Panza.

"Con questi lavori dimostriamo che da parte dell’amministrazione c’è una grande attenzione anche per le frazioni – ha commentato il sindaco Pardini – Le nostra non sono solo parole, ma fatti oggettivi e numeri". Dopo il primo lotto di interventi estivi per un totale di oltre 5 chilometri e 900mila euro di investimento, stavolta si andrà a lavorare su ben 11 chilometri di strade per una superficie complessiva di oltre 57mila metri quadrati. Lavori arrivati grazie al lungo lavoro dei tecnici del Comune che, dopo aver ricevuto segnalazioni e fatto sopralluoghi (anche di notte), adesso hanno messo a punto una vera e propria "terapia d’urto" per risolvere definitivamente le problematiche delle strade del territorio senza più andare a rattoppare.

Tutti gli interventi, inoltre, saranno effettuati senza intralciare il traffico esistente.

Ancora fermi e in attesa del parere della Soprintendenza, invece, i lavori al ponte di Mastiano. "Le tre aziende lavoreranno in contemporanea per terminare gli interventi entro la fine dell’anno – ha aggiunto l’assessore Buchignani –. Per il 2025 abbiamo in programma un intervento complessivo finanziato da Geal che riguarderà tutte le viabilità che hanno subito cantieri per le manutenzioni dell’acquedotto e dove saranno rifatte integralmente le superfici stradali".

G.P.