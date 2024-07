Strade, installati 86 nuovi punti luce a led

Continuano a pieno ritmo gli interventi sull’illuminazione pubblica: ecco 86 nuovi punti luce a led installati su viale San Concordio, via Savonarola e via Sarzanese e sul Parco fluviale. A pochi giorni dalla conclusione dei lavori ai parcheggi di viale Carducci e via Emma Castelnuovo a San Concordio per 68 nuovi punti luce, la struttura tecnica di Lucca Riscossioni e Servizi ha concluso un altro importante lotto di illuminazione pubblica. Gli interventi riguardano tutto il viale San Concordio, via Savonarola e via Sarzanese. Insieme ad essi è stato inoltre realizzato il nuovo impianto luce del parco "Animal lines e spazi di relazione", nei pressi del Parco fluviale in via Terrazza Petroni.

L’intervento consentirà di migliorare la fruizione del parco anche nelle ore notturne grazie a una visibilità decisamente migliore, completando così la riqualificazione dell’area. Come sta accadendo in tutte le zone interessate dai lavori, si è proceduto alla sostituzione delle armature stradali esistenti, che erano equipaggiate con lampade ai vapori di sodio, con nuovi corpi illuminanti a LED, mentre sulla Sarzanese si è provveduto anche alla sostituzione con nuovi pali preverniciati.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, volti a migliorarne l’efficienza e a ridurne l’impatto ambientale.

"Devo ringraziare la struttura tecnica di Lucca Riscossioni e Servizi - dice Giada Martinelli, presidente dell’azienda partecipata dal Comune di Lucca - che sta lavorando con grande impegno e precisione. Naturalmente quello che stiamo facendo è concordato con l’amministrazione comunale guidata da Mario Pardini e la città ne ricava un grande beneficio. Grazie a questa manutenzione straordinaria i luoghi sono più illuminati, con costi minori perché le lampade a led hanno bisogno di meno energia per funzionare e hanno una durata maggiore".

"Oltre a questo - conclude - riducono decisamente la creazione di Co2 con grandi benefici anche per l’ambiente. In questo caso, tanto per citare alcuni numeri, con questi 86 nuovi corpi illuminanti riduciamo di ben 18mila chili annui le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e di 34mila kwh l’energia necessaria per farli funzionare. Sono cifre che diventano straordinarie se le moltiplichiamo per i 10mila punti luce che alla fine del progetto saranno sostituite a Lucca, dei quali circa 6.000 già completati".

Fabrizio Vincenti