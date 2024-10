“Storni fuori controllo, subito una soluzione efficace per il decoro“

Cattivo odore, macchine in sosta investite dal guano. La situazione degli storni in viale Cavour è fuori controllo. “Stiamo cercando una soluzione – dicono i consiglieri di Forza Italia Alessandro di Vito e Giovanni Ricci – Sin dall’inizio della consiliatura, quindi a partire dalla fine di luglio 2022 luglio 2022 sono stati installati una serie di dissuasori anti-storno come soluzione non invasiva della problematica. A tutt’oggi questa soluzione non ha portato gli effetti sperati. Occorre trovare un’alternativa efficace, la politica deve assumersi l’onere delle decisioni per la sicurezza e il decoro“.