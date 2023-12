Storie “Fuori dai margini“. Quattro appuntamenti

Intreccio tra cultura e sociale, ma fuori dagli schemi. Tematiche anche complesse, affrontate sotto angolazioni diverse e visuali non convenzionali. E’ l’obiettivo della rassegna "Fuori dai margini, storie e visioni oltre l’ordinario". Quattro appuntamenti all’auditorium di Porcari presentati in conferenza stampa dagli assessori Eleonora Lamandini, cultura e Michele Adorni, politiche sociali. Roberta Bruzzone, Francesco Fanucchi, Luca Trapanese e Vincenzo Schettini si muoveranno nello spazio ‘fuori dai margini’ che la cornice indica. Si parte mercoledì 20 dicembre alle 21 con la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone. "Quando l’amore diventa una trappola mortale", parlerà della violenza di genere. La vita di tutti i giorni, con i suoi lati oscuri e a volte macabri, è lo spunto di partenza di "Molto pop", il nuovo monologo del dissacrante comico lucchese Francesco Fanucchi in programma giovedì 28 dicembre. Il primo appuntamento del 2024 è invece quello con Luca Trapanese, assessore al sociale del Comune di Napoli e padre di Alba, la bambina con sindrome di Down abbandonata dopo la nascita in ospedale e rifiutata da ben trenta famiglie. Con "Nata per te" mercoledì 10 gennaio alle 21.

La serata vedrà la partecipazione del Centro affidi della Piana. Infine sabato 20 gennaio sarà la volta del vulcanico Vincenzo Schettini in "La fisica che ci piace". Un incontro che guarda ai giovani, ai processi di apprendimento, e punta i riflettori sulla necessità di cambiare la visione dello studio. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. È possibile riservare un posto telefonando il martedì o il giovedì dalle 10 alle 12 al numero 0583.211884 o cercando Fuori dai margini sulla piattaforma Eventbrite.

Massimo Stefanini