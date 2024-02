“Storie di passaggio“ fa il pienone per Cosimini già alla “prima“

Grande successo per l’inaugurazione del ciclo di incontri “Storie di Passaggio”, il progetto di cultura e solidarietà nato dalla collaborazione di tre donne: Irene Luvisi, general manager del Grand Hotel Guinigi, Ilaria Maraviglia e Gina Truglio, titolare della libreria Ubik. In una sala Boccherini piena, è stato presentato il libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” (2023, Edizioni Melagrana) alla presenza dell’autore, il giornalista e scrittore Andrea Cosimini. A moderare l’evento la giornalista Francesca Sargenti che ha alternato le sue domande agli interventi artistici della cantante, compositrice e polistrumentista spezzina, ma di origini lucchesi, Ilaria Biagini. In apertura alcuni rappresentanti dell’associazione “Il Sogno” di Castelnuovo di Garfagnana hanno illustrato i loro progetti benefici. Intento dell’iniziativa “Storie di Passaggio” è infatti anche quello di raccogliere fondi da donare in beneficenza a chi si impegna sul territorio a servizio della comunità.