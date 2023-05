Storia, storie, colori Il mondo di Nazareno in una mostra inedita

"La storia, le storie, i colori": tutto il mondo di Nazareno Giusti in una mostra inedita, organizzata dal Comune di Coreglia Antelminelli e curata dall’associazione Venti D’Arte Aps. L’inaugurazione oggi al Palazzo Il Forte di Coreglia Antelminelli per un momento di grande commozione che sarà anticipato, alle 11, nella sala del consiglio del capoluogo, dalla premiazione del concorso nazionale di fumetto "La storia, le storie, i colori" Un concorso dedicato a Nazareno Giusti con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti di tutta Italia e che ha messo in palio 500 euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 per il terzo. La mostra, che resterà visitabile fino al 18 giugno, celebra l’artista a tutto tondo, illustratore, fumettista di talento, giornalista già collaboratore di numerose testate tra cui "Avvenire" e "La Lettura", supplemento culturale del Corriere della Sera. Autore di biografie a fumetti e di ben undici graphic novel, di cui due pubblicate postume, è definito l’enfant prodige del fumetto in un articolo di Lettera 43 del 2014 e riceve, nel 2018, il premio come miglior giovane autore italiano "Rino Albertarelli".

Prematuramente scomparso nel 2019, ha lasciato una grandissima eredità culturale e di valorizzazione del fumetto e della scrittura a tutto tondo, materiali, colori, disegni e fumetti che ancora oggi possono rappresentare una fonte di ispirazione per gli aspiranti fumettisti del nostro paese. Da qui nasce, grazie alla stretta e preziosa collaborazione con la famiglia Giusti, la volontà di creare il premio nazionale dedicato a Nazareno Giusti, attraverso cui scoprire e valorizzare giovani talenti. L’esposizione ripercorre la storia dell’artista valorizzando gli stadi fondamentali della sua evoluzione con lo scopo di rivisitarne il lavoro, di preservarne il lascito e trasmetterlo al pubblico. Il percorso espositivo sottolinea lo stretto rapporto tra Nazareno e il Comune di Coreglia e porta in mostra materiali inediti, come pitture, tavole e testimonianze che raccontano la vita artistica dell’autore. Dalle prime opere di Nazareno ai lavori portati avanti insieme all’amministrazione comunale, dalle tavole preparatorie per Giovannino Guareschi a quelle per Giovanni Palatucci, Guido Rossa, Antonio Ligabue.

Oltre al Comune e alla famiglia Giusti, altri partner del progetto sono la Commissione Pari Opportunità del Comune di Coreglia, il Giornale di Coreglia Antelminelli e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca. Il concorso ha anche ottenuto il patrocinio gratuito di Lucca Comics & Games, Lucca Crea, La Lettura del Corriere della Sera, Anafi - Associazione nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione e Club dei Ventitré - Archivio Guareschi.

Fio. Co.