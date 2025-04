"Stop ai morti sulle nostre strade". La Valle chiede interventi mirati

"La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta e solo attraverso interventi mirati e ben pianificati possiamo prevenire futuri incidenti e garantire una viabilità più sicura per tutti i cittadini". Queste le parole inequivocabili di Luca Pedreschi, capogruppodi “Viviamo Gallicano“, contenute in una nota diffusa subito dopo la tragedia della strada che nello scorso gennaio scosse l’intera Valle, con la morte della dottoressa Annalisa Bani, travolta in una buia serata di pioggia battente da un’auto sulla via di Fondovalle, mentre stava attraversando a piedi un tratto all’altezza del comune di Gallicano. Nell’occasione erano state messe sul tavolo una serie di proposte volte al miglioramento della sicurezza stradale con un nuovo punto di vista sulla viabilità generale, non soltanto incentrata sulle criticità date dalla fragilità del territorio. Questa prima disamina sui luoghi a rischio, finalizzata al miglioramento della sicurezza viaria, sarà al centro dell’incontro pubblico che si terrà domani sera alle 21 nei locali del Ciaf, in piazzetta San Giovanni a Gallicano. Un approfondimento sui temi caldi che vedrà la partecipazione del presidente della provincia Marcello Pierucci e del consigliere regionale Mario Puppa, con il capogruppo di “Viviamo Gallicano“, Luca Pedreschi, nel ruolo di moderatore.

"Riteniamo che questi argomenti debbano essere affrontati con un approccio ampio e programmato – hanno spiegato i consiglieri comunali che invitano tutta la popolazione alla partecipazione attiva –. Proprio per approfondire le criticità e proporre soluzioni, il nostro gruppo ha organizzato questo incontro aperto a idee e proposte che si vanno a inserire direttamente nella qualità della vita di tutta la comunità. Sarà l’occasione per porre l’attenzione sulle problematiche che interessano il tratto stradale di alcune nostre frazioni, come quello, per esempio, compreso tra Turritecava e Ponte di Campia, con gli incroci a raso che si immettono sulla via di Fondovalle all’altezza di Turritecava. Da valutare interventi infrastrutturali sulla intersezione nella frazione di Bolognana, in prossimità dello stabilimento Kedrion, dove l’immissione sulla strada principale presenta criticità significative per la sicurezza degli automobilisti, e, tra gli altri, anche lo svincolo verso la zona artigianale in prossimità della Cipeco".

Fiorella Corti