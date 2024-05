Stato di salute del volontariato

“Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Lucca” è il titolo dell’evento che si terrà a Lucca, nella sala delle Guardie Palazzo Ducale (Cortile Carrara 1), sabato prossimo 18 maggio alle 15.30. All’iniziativa, organizzata dalla Delegazione Cesvot di Lucca, porteranno i loro saluti Pier Franco Severi, presidente Delegazione Cesvot di Lucca, Luca Menesini, presidente Provincia di Lucca, Giovanni Minniti, vicesindaco Comune di Lucca, Andrea Palestini presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca. Andrea Salvini, professore di Sociologia generale, Dipartimento di Scienze Politiche dell’ Università di Pisa farà una “Fotografia del terzo Settore nella Delegazione Cesvot di Lucca. Struttura e bisogni del volontariato associato; il volontariato non associato sul territorio”: la provincia lucchese conta 1.236 realtà di volontariato di cui 437 organizzazioni di volontariato, 546 enti del Terzo Settore, 104 cooperative, 105 onlus e 44 altre associazioni.

L’incontro sarà concluso dalla tavola rotonda “Amministrazione condivisa, volontariato non associato, giovani e volontariato” coordinata dal giornalista Antonello Riccelli. Interverranno Luca Gori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Donatella Turri della Fondazione per la Coesione Sociale di Lucca, Andrea De Conno di Federsanità Anci Toscana, Raffaello Giannini del direttivo Delegazione Cesvot di Lucca e coordinatore gruppo amministrazione condivisa, Cecilia Carmassi del direttivo Delegazione Cesvot di Lucca e coordinatrice gruppo volontariato non associato, Valerio Bonetti del direttivo Delegazione Cesvot di Lucca e coordinatore del gruppo giovani e volontariato. Dopo l’apericena a cura del Corso in Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. Marconi” di Viareggio, il Trio Onda Acustica - Giulio D’Agnello (voce e chitarra), Mauro Redini (mandolino), Alessandro Sodini (fisarmonica)- terrà un concerto e si esibiranno inoltre gli allievi della classe di canto del Liceo artistico e musicale “A. Passaglia” diretta dalla professoressa Maria Bruno.