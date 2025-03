Stasera mistero e desiderio con il film di Guiraudie “L’uomo nel bosco“

Anche per questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera infatti, alle ore 21.15 sarà proiettato al Cinema Centrale “L’uomo nel bosco“, un’opera densa di mistero, tensione e riflessione sull’ambiguità dei sentimenti umani di Alain Guiraudie. Il film segue Jérémie (Félix Kysyl), che ritorna nel piccolo villaggio di Saint-Martial per il funerale dell’ex datore di lavoro, il panettiere del paese. Qui, si trova immerso in un’atmosfera carica di sospetti e segreti, tra il legame affettuoso con la vedova Martine (Catherine Frot), la gelosia violenta del figlio Vincent (Jean-Baptiste Durand) e il comportamento enigmatico del parroco Philippe (Jacques Develay).

Guiraudie costruisce un thriller atipico, sospeso tra noir e dramma psicologico, in cui il passato e il presente si intrecciano senza bisogno di flashback, lasciando spazio alle intuizioni dello spettatore. Il regista gioca con l’immaginazione del pubblico, sfidando le aspettative e inserendo il desiderio come motore della narrazione. L’autunno, con la sua luce malinconica e il suo senso di ineluttabilità, fa da sfondo perfetto a una vicenda in cui nulla è come sembra. Tra le influenze dichiarate, spiccano Hitchcock e Fritz Lang, ma anche Bergman per la sua capacità di raccontare le fragilità umane con compassione. Il film esplora il confine tra morale e immoralità, ponendo interrogativi etici senza offrire risposte definitive. L’interpretazione di Félix Kysyl è magnetica, oscillando tra innocenza e ambiguità, mentre Catherine Frot porta sullo schermo una Martine intensa e sfaccettata.

Un’opera affascinante e stratificata, che conferma la sua abilità nel mescolare generi e nel tratteggiare personaggi inquietanti. Il film sarà in lingua originale con i sottotitoli Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro.