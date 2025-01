Stasera al Centrale “Vittoria“ di Moretti. Con un pensiero speciale a Mario Rocchi

Riparte l’attività del Circolo del Cinema di Lucca per la 77ª volta dal 1945, anno della sua prima proiezione. “L’anno che ci ha lasciato – così gli organizzatori – ha portato molte persone al cinema, e qualcuno di molto importante per il direttivo vi è rimasto, su una delle sue poltrone preferite a guardare il film più misterioso e inedito in compagnia di tutti gli amici e gli spettatori abituali. Stiamo parlando di Mario Rocchi (in una foto emblematica), decano che ha inaugurato il Circolo del Cinema fin dalla prima sera di proiezioni e che quest’anno ci ha lasciato prima di compiere 92 anni“. Un pensiero speciale per Mario Rocchi, anche storico collaboratore de La Nazione, che accompagna questa nuova stagione al Centrale. Si inizia stasera alle 21.15 (proiezioni in lingua originale e con sottotitoli in italiano) con “Vittoria“, film prodotto da Nanni Moretti e piccolo caso nazionale. Durante la serata inaugurale verrà premiato il film più apprezzato della scorsa stagione: Kissing Gorbaciov, che verrà insignito del Premio dedicato a Leonardo Ghivizzani, altro membro del direttivo scomparso prematuramente alcuni anni fa. Giovedì 30 altro capolavoro rieditato: “Paris, Texas“ di Wim Wenders.