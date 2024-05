Stalking, violenza e minacce: arrestato un 32enne

Lucca, 3 maggio 2024 – Urla, minacce fisiche e verbali, aggressioni con martelli o falcetti, messaggi volgari e molestie. Questo e molto altro era il pane quotidiano di un 32enne arrestato dai carabinieri di Lucca dopo una vera e propria escalation di violenza. Una serie di comportamenti che andavano avanti già da tempo, rivolti a svariate vittime. Gli ultimi a dover fare i conti con la follia e la furia del ragazzo sono stati i vicini di casa. Dalla metà di aprile, infatti, erano aumentati gli episodi preoccupanti, come i messaggi minatori attaccati alla porta, o quelli d’amore nella macchina della giovane figlia dei vicini di casa, oltre a colpi verso la porta di casa e scampanellate nel cuore della notte. Lo scorso 30 aprile, il padre del ragazzo ha chiamato i militari perché il 32enne si trovava davanti all’uscio dei vicini di casa, brandendo un martello e minacciando di voler entrare in casa. Dopo averlo calmato, i militari si sono fatti consegnare lo stesso martello, oltre ad un falcetto, altro strumento che aveva usato per tentare di entrare nella casa. A quel punto i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza per il giovane, pregiudicato, per il reato di atti persecutori.

I successivi accertamenti svolti anche mediante l’escussione dei testimoni ed in particolare dei componenti della famiglia vittima del tentativo d’intrusione, consentivano ai militari di accertare che si trattava di un vero e proprio caso di stalking. E purtroppo i vicini non erano le uniche vittime del 32 enne. A farne le spese era stata anche la madre, più volta vittima del giovane, oltre ad un anziano zio, disabile, che viveva nella stessa casa della famiglia. Ma non è ancora finita qui. Il giovane, infatti, aveva un’altra vittima che continuava a tormentare con i suoi comportamenti.

Si tratta di una commerciante, titolare di un negozio nel centro storico di Lucca. La donna era da tempo vittima di minacce e offese da parte del giovane, tutte a sfondo sessuale, anche particolarmente volgari, offensive e pesanti.

Non le dava tregua, nè sui social network, dove continuava a scriverle, nè dal vivo, presentandosi spesso davanti all’attività di lei. Sul giovane sono anche stati eseguiti accertamenti medici, che però non hanno evidenziato patologie o problematiche a livello psichiatrico. Al momento il 32enne si trova nella casa circondariale di Lucca. Sicuramente un sospiro di sollievo per tutte le persone che ha tormentato nel corso dei mesi.