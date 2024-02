"Stagione Open del Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca: Otto concerti e trenta masterclass con docenti internazionali"

Otto concerti, più di trenta masterclass con docenti da tutta Europa e collaborazioni di prestigio con enti italiani e stranieri. Si conferma di altissimo livello la stagione Open del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, che partirà il 23 febbraio alle 21 all’Auditorium del Conservatorio con l’orchestra e la talentuosa chitarrista Julia Trintschuk diretti dal Maestro Orhan Şallıel.

Arrivata alla 15ª edizione, la stagione Open si rinnova e presenta un calendario dei concerti diverso dal solito, che avrà come protagonista assoluta l’orchestra del Conservatorio, che negli ultimi anni si è affermata come una delle compagini più attive sul territorio nazionale, confrontandosi con programmi complessi e solisti di indiscussa fama.

Sei degli otto concerti avranno un proprio tema. Si parte con “I colori del primo ‘900” e la musica di Ravel e Rodrigo (23 febbraio), per passare alla “Scrittura per archi” diretto dal M° Tiberiu Dragos Oprea (15 marzo) e poi ancora il concerto con il M° Fabio Frizzi dedicato alla musica da cinema: “Cinecittà incanta Hollywood” (17 maggio), con pagine di Rota, Piovani, Ortolani, Rustichelli e dello stesso Frizzi. Il 14 giugno ancora il cinema come soggetto, con le musiche scritte dagli allievi del Master Mai per alcuni cortometraggi. Saranno gli stessi allievi a dirigere l’orchestra del “Boccherini”.

Il 21 giugno tornano a Lucca per un’occasione davvero speciale due ex studenti del Conservatorio, oggi apprezzatissimi solisti: i fratelli Lucas e Kevin Spagnolo, rispettivamente flautista e clarinettista. Il primo è stato scelto, a soli 19 anni, come Primo Flauto della Beethoven Orchester Bonn; il secondo è considerato uno dei più̀ giovani e talentuosi artisti della sua generazione e ha collaborato e suonato con artisti del calibro di Stefano Bollani e Martin Fröst. Anche i fratelli Spagnolo suoneranno con l’orchestra, diretta per l’occasione dal M° GianPaolo Mazzoli. Mazzoli dirigerà anche il concerto del 12 luglio, dedicato allo “Stile italiano”, con musiche di Berio e Rota e il talento di Paolo Carlini, grandissimo interprete del fagotto.

I concerti riprendono il 6 settembre con un “Omaggio ai compositori lucchesi”, le musiche di Boccherini, Geminiani, Catalani e Giacomo Puccini e la direzione affidata a Paolo Ponziano Ciardi. Grande chiusura con l’eclettico direttore d’orchestra e di coro, pianista, compositore e arrangiatore Massimo Dal Pra, che curerà “La musica per archi nell’Europa di inizio ‘900”, con pagine di Malipiero, Grieg e Warlock.

"Abbiamo studiato questa nuova formula per la stagione Open per dare il giusto risalto al lavoro della nostra orchestra, un progetto per noi di primaria importanza – dice il direttore del “Boccherini” GianPaolo Mazzoli – Lavorare con importanti solisti e direttori è fondamentale per la formazione e il futuro degli allievi". I concerti si terranno all’Auditorium del “Boccherini” alle 21, biglietto 10 euro.