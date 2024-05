Stadio, progetto "light". Faccia a faccia in Comune

Giornata istituzionale quella di ieri pomeriggio per il presidente della Lucchese Andrea Bulgarella, che ha incontrato – insieme all’Ad Lo Faso e ad un architetto del Gruppo – , il sindaco di Lucca Mario Pardini. Argomento principale dell’incontro, come sempre molto cordiale, la ristrutturazione dell’attuale Porta Elisa. Dopo la bocciatura del progetto presentato dall’Aurora Immobiliare di Frosinone da parte dell’amministrazione comunale, il presidente rossonero si è detto disponibile a presentarne uno molto più "light", economicamente sostenibile, da realizzarsi nel giro di poco tempo.

In sostanza si tratterebbe di interventi strutturali nei vari settori dello stadio. Il Comune, da parte sua, ha confermato quanto dichiarato nei giorni scorsi, che provvederà alla sistemazione del terreno di gioco, con la società rossonera che avrà l’obbligo della sua manutenzione.

All’uscita da Palazzo Orsetti, Bulgarella ha detto: "Si è trattato di un incontro molto proficuo e costruttivo. Ho ribadito l’intenzione da parte nostra di presentare un progetto economicamente sostenibile, da realizzarsi in un tempo relativamente breve. E’ ovvio che seguiranno altri incontri con gli uffici competenti, ma la sensazione che ho avuto, è che il Comune è intenzionato a mettere mano al Porta Elisa per renderlo più rispondente alle esigenze attuali".

Quali sono, presidente, gli aspetti salienti del vostro progetto?

"Sono essenzialmente legati al calcio rossonero. Dovremo ricavare gli ambienti da adibire a palestra coperta, che attualmente non c’è e che ha creato non pochi disagi alla squadra specialmente durante il periodo invernale - ha aggiunto il presidente - , in più è previsto un piccolo ristorante, la foresteria a servizio dei più giovani e un centro commerciale. Una volta che il progetto sarà approvato dall’amministrazione comunale, il giorno dopo inizieranno i lavori. Noi, insomma, siamo qui per la realizzazione di qualcosa che sia fattibile e sostenibile. Ora aspettiamo con fiducia le decisioni che andrà a prendere l’amministrazione comunale".

Parliamo un po’ di calcio. Quali sono gli incontri in agenda?

"Quello con il procuratore di Tumbarello - ha spiegato Bulgarella - è stato spostato a venerdì prossimo. Oggi incontrerò a Milano il mister, che dalla prossima settimana rimarrà a Lucca per diversi giorni, in modo che si possano mettere a fuoco le problematiche più urgenti".

E sempre a proposito di Tumbarello, si dice che sia stato "attenzionato" da almeno un paio di società di Lega Pro (una di questa è la solita Ancona, che lo voleva già lo scorso anno) e da una di serie B.

E del direttore sportivo che serve per alleggerire il suo lavoro, che cosa può dire?

"Come ho più volte ripetuto, sto studiando alcuni “profili“ - ha concluso il presidente - . Ho letto da qualche parte che sarei interessato a Laneri. Antonello è un mio amico di vecchia data, ma è sotto contratto con il Catania. Nulla vieta che possa darmi dei consigli".

Emiliano Pellegrini