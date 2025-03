SR445, chiusura totale. La viabilità alternativa

Arriva a sorpresa una nuova chiusura totale al transito sulla viabilità della Valle del Serchio, con la Sr445 della Garfagnana in località Molinetto che da domani alle 20 e fino a lunedì alle 6 sarà interessata dal provvedimento predisposto dalla Provincia. Per imporre una accelerazione alle opere già in corso, evitando così maggiori disagi in ordine temporale ai cittadini. L’importante infrastruttura viaria era già soggetta a restrizioni di transito in seguito a un aggravamento delle condizioni dell’area causato dal maltempo, quando erano in corso da circa tre settimane i primi lavori di consolidamento dopo un preoccupante cedimento della strada con la presenza di crepe e scalini a vista. In prima battuta era stata, infatti, stabilita l’apertura a senso unico alternato e successivamente la sua chiusura al transito in orario notturno, dalle 20 alle 6 del mattino. Da domani sera alle 18, invece, la chiusura sarà completa e in maniera continuativa per 76 ore fino alle 6 di lunedì, con il transito indirizzato verso la viabilità alternativa della SP43 di Monteperpoli. Qui, potranno circolare mezzi piccoli e di soccorso, mentre resta il divieto di transito dei mezzi pesanti a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate. L’obiettivo primario dell’operazione è fare di tutto per preservare la SR445 da un cedimento definitivo. Ieri pomeriggio il Prefetto, il presidente della Provincia Marcello Pierucci e il presidente dei Comuni della Garfagnana, Raffaella Mariani, hanno incontrato le associazioni di categoria del settore autotrasporto per consentire la tempestiva riorganizzazione nella situazione contingente.

Fio. Co.