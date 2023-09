Sprint Pro, attività fisica per tutti. Tornano i corsi sportivi gratuiti

Torna Sprint Pro. Dopo il grande successo di partecipazione e gradimento dello scorso anno ripartono i corsi sportivi gratuiti per andare a rispondere in modo sempre più articolato e complesso a quel bisogno di attività fisica e motoria tra i giovani ma anche nel mondo degli adulti. Il programma degli stessi è stato illustrato ieri al Castello di San Donato, alla presenza dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti, ai rappresentanti di Zefiro Mirco Trielli e Valentina Altamura, e a Matteo Franchi della Caritas, Alessia Giuntini del Centro Antiviolenza La Luna e Franca Isola della Cooperativa La Luce.

Il problema della sedentarietà tra i giovani è particolarmente grave in Italia, e si va assommare a quello delle condizioni degli impianti: il nostro Paese è il quarto paese più sedentario dell’area Ocse e il peggiore per quanto riguarda i bambini. Il 44,8% degli adulti non pratica un adeguato livello di attività fisica, dato che sale al 94,5% nel caso di bambini e adolescenti. "Zefiro si occupa sopratutto di formazione, informazione, mobilità europea – ha spiegato Mirco Trielli, presidente di Zefiro – tuttavia siamo orgogliosi e onorati di essere noi a promuovere corsi sportivi gratuiti che riavvicinino i giovani alla pratica motoria, perché ci rendiamo conto che in questi anni si è persa la consuetudine all’avviamento gratuito allo sport e la pratica sportiva diventa sempre meno appannaggio dei giovani come degli adulti, anche per una difficoltà culturale, economica ed infrastrutturale a fare sport in Italia".

Consapevoli che il progetto sia una goccia in mezzo al mare SprintPro cerca di lavorare sul piano dell’educazione allo sport rimuovendo in modo attivo quelle che sono le barriere all’accesso: se è vero che 8 ragazzi su 10 fanno sport quando i genitori sono sportivi è anche vero che quel numero scende a 3 in assenza di un esempio in famiglia. Ecco perché quest’anno si è scelto di promuovere l’accesso gratuito alle attività anche agli adulti. "Insieme al sostegno delle attività sportive – ha aggiunto l’assessore Barsanti – dobbiamo lavorare nelle scuole per sviluppare al loro interno l’attività motoria: la funzione dell’aggregazione sportiva è centrale".

A partire da ottobre e a cadenza settimanale per i giovani da 9 anni si riconfermano i percorsi già realizzati con successo lo scorso anno: Video Dance, che si terrà presso la scuola media Carlo Del Prete a Lucca: Kids Dance, presso il Centro di Aggregazione, ad Altopascio; Skate (in primavera), presso lo skate park di S. Vito, Calcio Balilla, nella sede di Zefiro sul viale Carlo del Prete e Boxe, presso la palestra dell’ITI Fermi. A questi corsi si aggiungono quelli per gli adulti: Circl Mobility, Zumba Fitness, Yoga e Ginnastica posturale.

A completamento dell’offerta ci sarà anche quest’anno il percorso formativo dedicato ad allenatori e coach, per approfondire le tematiche relative alla leadership e alla capacità di gestire gli adolescenti e motivarli alla pratica sportiva. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa e le attività sono tenute da istruttori certificati e abilitati allo svolgimento delle discipline sportive in oggetto. L’iscrizione è obbligatoria presso l’Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale, viale Carlo Del Prete 347A, 0583 1386251, cell. 3442270525, mail: [email protected]