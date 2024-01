Spostamento mercati in piazza S.Francesco ”Ascoltare le preoccupazioni degli operatori“

”La giunta Pardini ha deciso di spostare le fiere di Pasqua, Settembre Lucchese e Natale in piazza San Francesco, l’assessore Granucci assicura il successo dell’operazione in termini di guadagno per gli operatori, ma siamo davvero sicuri che sia così?”.

Se lo chiede la consigliera comunale del Pd, Chiara Martini.

“Se l’intento – dice – è alleggerire piazza Napoleone, evidentemente ingolfata per buona parte dell’anno da attrezzature e tensostrutture per il Summer, per i Comics, per la fiera e le altre manifestazioni commerciali saltuarie proposte dalle associazioni di categoria, bisognerebbe intervenire in maniera equa e ascoltare chi viene colpito dalla scelta. Ecco perché siamo contrari alle modalità usate dall’amministrazione comunale, totalmente noncurante degli effetti che la decisione crea a chi da quella fiera dipende in termini di lavoro, di guadagno, di sostentamento. D’altronde questa maggioranza è la stessa che, in occasione del consiglio del 6 dicembre, ha deciso di bocciare la richiesta di prevedere un insieme di misure e agevolazioni per aiutare chi viene colpito da questi cambiamenti”.

“A questo proposito – conclude Martini – siamo disponibili come Pd a chiedere un’audizione in commissione sviluppo economico e ricevere le impressioni degli operatori della Fiera e quelli di piazza San Francesco su questa novità, visto che lo spostamento è stato fatto appellandosi a una norma che consente all’amministrazione comunale di modificare l’area di una fiera prevista dal piano del commercio per valorizzare la zona est del centro storico“.