Sport, musica e laboratori Stem. Trionfa la didattica innovativa

In una società sempre più complessa, anche la didattica deve offrire opportunità e stimoli al passo con le richieste dei ragazzi e delle loro famiglie. Per questo la Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Buonarroti” di Ponte a Moriano ha attivato una serie di corsi rivolti ai propri alunni con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa.

I corsi riguardano la pratica sportiva, aspetto fondamentale per lo sviluppo e il benessere psico-fisico: gli alunni della Scuola Secondaria hanno avuto la possibilità di seguire lezioni gratuite in orario extrascolastico (dalle 14.15 alle 16.15) per praticare alcuni sport. Le attività hanno la durata di due mesi per ogni disciplina e gli sport interessati sono la pallavolo, in collaborazione con la Libertas, il tennis con il supporto del circolo DR 24, il basket con Le Mura Spring e la ginnastica ritmica con l’associazione Albachiara.

Partiranno inoltre nei prossimi giorni i laboratori pomeridiani, attivati grazie ai fondi del PNRR, di scienze, matematica e informatica che consentiranno ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze e competenze grazie ad un approccio didattico laboratoriale.

Da questo anno scolastico è stato inoltre attivato il progetto “Orchestra” che offre un percorso didattico musicale con la possibilità di scegliere fra i seguenti strumenti: flauto traverso, clarinetto, sassofono e tromba. L’obiettivo è quello di costituire un’orchestra in grado di esibirsi in varie occasioni collegate alla vita scolastica e di partecipare alle manifestazioni culturali del territorio.

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla musica e di offrire loro la possibilità di suonare uno strumento recandosi direttamente a scuola. La pratica strumentale individuale e collettiva si rivela, infatti, un veicolo potente nella formazione globale dell’individuo in quanto consente di sviluppare la creatività, l’espressività e le capacità comunicative; essa inoltre permette di sviluppare attitudini e passioni valorizzando le eccellenze e le inclinazioni artistiche.

Nella prima parte dell’anno scolastico si sono inoltre svolti i corsi DELE e TRINITY per l’approfondimento della lingua inglese e spagnola che, nel mese di maggio, consentiranno agli alunni di conseguire le certificazioni linguistiche. “In questi anni - spiegano alcuni alunni - abbiamo avuto l’opportunità di frequentare i laboratori attivati sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico. Si tratta di possibilità offerte dal nostro istituto che ci ha permesso di divertirci e di imparare grazie ad un approccio laboratoriale discipline importanti come la matematica, le scienze, l’informatica e le lingue straniere. Un’opportunità di socializzazione, di crescita e di inclusione”.